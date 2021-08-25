Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı iddialarına yalanlama
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan "kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını yalanladı.
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı olmadığı yönündeki iddialara yanıt geldi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"
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