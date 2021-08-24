Demirtaş'tan muhalefete taktik! Marcao üzerinden 'kavga etmeyin' mesajı verdi
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden muhalefete taktikler verdi. ''Takım oyunu kurun'' diye seslenen Demirtaş, Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşına saldırısı üzerinden mesajlarını sıralayan Demirtaş, ''Kavga etmeyin'' imasında bulundu.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP, HDP ve İYİ Parti arasında zaman zaman medyana gelen gerilimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşına saldırısı üzerinden mesaj veren Demirtaş, ''kavga etmeyin'' imasında bulundu.
Demirtaş açıklamasında, ''Çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi, gol atamıyorlar. Önce takım olmaları, sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor. Bir de muhalefetin kendi arasında, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar. Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı.'' ifadelerini kullandı.