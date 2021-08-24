Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 24 Ağustos Salı vaka tablosu

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günlük vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşıma, ''Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım.'' notunu düştü.