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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 24 Ağustos Salı vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 24 Ağustos Salı vaka tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılamada dünya yedincisi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Koronavirüste son durum KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son 24 saatte 293.037 test yapılırken, 19.191 yeni vaka tespit edildi. 230 vatandaş hayatını kaybederken, 15.373 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günlük vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşıma, ''Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım.'' notunu düştü.

AŞILAMADA DÜNYA 7.Sİ TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız.'' ifadelerini kullandı.

23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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