25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabul

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2021
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli kabul

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, EMEKLİYE AYRILAN ORGENERAL DÜNDAR'I KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA