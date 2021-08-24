25 Ağustos 2021, Çarşamba
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CHP HDP ve İYİ Parti'ye "takım olun" mesajı | Selahattin Demirtaş'tan "ortak aday" iması
HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden muhalefete taktikler verdi.' 'Takım oyunu kurun'' diye seslenen Demirtaş, Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşına saldırısı üzerinden sıraladı mesajlarını. 'Kavgaya etmeyin'' imasında bulundu.