Sel bölgelerinde hummalı çalışma! Bozkurt, Ayancık ve Türkeli açıkları tomruklardan arındırılıyor

AFAD gönüllerimizin Allah yardımcıları olsun. Hepsi koşturmaca içerisinde. Bir nebze olsun yaralarımız sarılıyor. Devletimiz bütün imkanları ile burada. Allah razı olsun hepsinden. Yapacak bir şey yok, her şey Allah'tan geldi. Devletimiz büyük, bütün yaralarımızı saracak İnşallah. Allah hepsinden razı olsun" dedi.