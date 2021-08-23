Sel bölgelerinde hummalı çalışma! Bozkurt, Ayancık ve Türkeli açıkları tomruklardan arındırılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla, sel felaketi nedeniyle denize kadar ulaşan ve seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukları temizleme çalışması başlatıldı. Çalışmaların ilk günü 3 bin civarında tomruk toplandı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığından da sel bölgesiyle ilgili açıklama geldi. Peki sel bölgelerinde okullar açılacak mı? İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde suya kapılarak denize ulaşan ve seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların toplanmasına başlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla dün başlatılan çalışmalar kapsamında denizden ilk gün 3 bin civarında tomruk toplandı.
Bakanlık tarafından, tomrukların denizlerde seyir emniyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle Türk radyo ve NAVTEX yayınlarıyla gemilere uyarılar yapıldı.
Acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarındaki sıkıntılar giderilirken, denizlerin tomruklardan tamamen arındırılmasıyla afet öncesi hareketliliğin büyük ölçüde sağlanması bekleniyor.
DENİZ YÜZEYİ ÖZEL BİR DONANIMLA TEMİZLENİYOR
Deniz yüzeyindeki tomrukların toplanması işlemi, dünyada ilk defa kullanılan bir sistemle gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda toplama işleminde özel bir firma tarafından İstanbul'da imal edilen, çelik tellerden oluşan, 120 metre boyunda ve 3,5 metre derinliğinde, 40 santimetre göz açıklığı bulunan, klemens kilitle örülen, batmaması için yüzeyinde mantar ve polietilen kafes borusu bulunan bir donanım kullanılıyor.
Söz konusu donanımın deniz yüzeyini taraması için 4 römorkör tahsis edildi. Toplanan tomruk ve ağaç malzemeleri Orman Bölge İşletmesine ait toplama noktalarına getirilerek karaya çıkarılıyor.
Toplama işlemini gerçekleştiren sistemin, ihtiyaç duyulması halinde daha fazla kullanılması için üretimine devam ediliyor.
BOZKURT'TAKİ SELDE VATANDAŞLAR HURDAYA DÖNEN ARAÇLARINI "ŞASİ" NUMARASINDAN TANIYOR
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hurdaya dönen araçlar şasi numarasından bulunabiliyor.
Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt'ta çok sayıda araç da hurdaya döndü.
Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü.
Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alana getiriliyor.
Hurdaya dönen araçları sahipleri tanımakta güçlük çekiyor. Araçlar şasi numarasıyla tespit edilmeye çalışılıyor.
Selzede Şükrü Soyşan, sel gelmeden önce otomobilinin Ezine Çayı'nın kenarında park halinde olduğunu söyledi.
Otomobilini çekmek için çayın kenarına gittiğinde suların yükseldiğini gördüğünü anlatan Soyşan, "Arabayı bıraktım, köprünün başına doğru gelirken sel çok yükseldi. Geri dönmeye fırsatım olmadı. Kendimi zor kurtardım. Yokuşlara kaçtım. Arabamı arıyorum, kayboldu gitti. Bir arabayı benzettim ama şasi numarası tutmadı." diye konuştu.
AFET BÖLGESİNDE ASKERLER, VATANDAŞLARIN EŞYALARINI DA TAŞIYOR
Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşların eşyalarını taşımalarına yardım ediyor.
Kastamonu'da 11 Ağustos'ta sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ne gelen her talep değerlendiriliyor. Bunun üzerine sel afetinden etkilenen selzedeler, eşyalarının taşınması noktasında yardım isteğinde bulundu. Bu talebi yerinde bulan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürmelerine yardım ediyor. Ekipler, selzedelerin askeri aracı hem yüklemelerinde hem de kamyonetten eşyaların taşınmasında da vatandaşlara yardımda bulunuyor.
Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini söyleyen selzede Hikmet Bozkurt, sel felaketinde büyük zarar gördüğünü söyledi.
Selde her şeyini kaybettiğini ifade eden Bozkurt, "Evim kullanılamaz halde. Evden çıkardığımız, kurtarabildiğimiz eşyalarımızı jandarma ve AFAD gönüllüleri ile Allah razı olsun hepsinden kurtardık. Şu anda bazı eşyalarımız sağlam. Allah devletimize zeval vermesin. Askerlerimizin Allah yardımcıları olsun.
AFAD gönüllerimizin Allah yardımcıları olsun. Hepsi koşturmaca içerisinde. Bir nebze olsun yaralarımız sarılıyor. Devletimiz bütün imkanları ile burada. Allah razı olsun hepsinden. Yapacak bir şey yok, her şey Allah'tan geldi. Devletimiz büyük, bütün yaralarımızı saracak İnşallah. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.
Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.
Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.
Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.
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