Yeni çalışma başlatıldı! 80 gün sürecek | Turkovac mı Sinovac mı?

HASTALAR HANGİ AŞIYI OLDUĞUNU BİLMİYOR

İki doz sinovac aşısını olmuş kişilerin üç ay geçtikten sonra üçüncü dozda Turkovac ya da Sinovac aşılarından birinin uygulandığı bir çalışma yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Mehtap Aydın, "Hastaların çalışmaya alınması için kişinin kovid olmaması gerekiyor. Onun için bir PCR testi ve kan tahlili alıyoruz. PCR testinin sonucunu bekliyoruz eğer negatif çıkarsa bu kişi çalışmaya giriyor. Kişi hangi aşıyı olduğunu bilmiyor. Bir hemşiremiz o gönüllüde hangi aşı tanımlanmışsa o aşıyı alıyor diğer hemşiremize veriyor, diğer hemşire hangi aşıyı verdiğini bilmeden yapıyor. Yani gönüllülerimizin hangi aşıyı olduğunu bilmiyoruz. Ama 80 gün sonra kendilerine söylüyoruz" ifadelerini kullandı.