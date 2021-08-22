MİT koordinat verdi SİHA vurdu! PKK'nın en kritik isimlerinden biriydi
Son dakika haberine göre: Suriye'nin Haseki kentine bağlı Til Temir kasabasında PKK-YPG'nin sözde karargah binasına MİT'in verdiği koordinatlarla bir operasyon gerçekleşti. Harekatta terör örgütünün Suriye'deki tepe isimlerinden olan biri kadın 4 terörist öldürüldü. Öldürülen kadın teröristin Haseki'de birçok kez ABD'li üst düzey general ve diplomatlarla bir araya gelip toplantılara katıldığı ortaya çıktı.
Suriye'nin kuzeyindeki Haseki vilayetinin batısında yer alan Til Temir kasabasında terör örgütü PKK-YPG ile sözde Suriye Demokratik Güçleri adı altında terörist faaliyetlerin yürütüldüğü binaya dün TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta operasyon düzenlendi.
AKILLI MÜHİMMATLA BİNA YERLE BİR EDİLDİ
Operasyonda YPJ'nin sözde Askeri Konsey Üyesi Sosin Birhat kod adlı kadın terörist Sosin Mouhammad ile PKK'nın Suriye'deki çatı yapılanması ve omurgasını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri Askeri Meclis üyesi sözde komutanlarından Agit Girkelege kod adlı Peyvan Remedan, Askeri Konsey üyesi Rubar Heseke kod adlı Ali El Xerze ile sözde Haseki komutanı Seyfullah Ahmad etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin toplantı için bir araya geldikleri tespit edildi. Önceden tespit edilen koordinatlarla iki SİHA tarafından Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla düzenlenen operasyonda hedef alınan binaya düzenlenen hava harekâtında dört terörist öldürüldü. Bina ise yerle bir edildi.
ABD'LİLERE REFAKAT EDİYORDU
Öldürülen kadın terörist Sosin Birhat Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK'nın en kritik isimlerinden biriydi. Örgütün Suriye kolu YPG'nin kadın yapılanması olan YPJ'nin en tepe isimlerinden olan ve sık sık Kandil'deki terörist elebaşlarıyla irtibat halinde olan kadın terörist ABD'li üst düzey general ve diplomatların zaman zaman Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat edip gizli toplantılara katılıyordu. PKK'nın Suriye genel sorumlusu Ferhat Abdi Şahin'in de yardımcılığını yapıyordu.
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