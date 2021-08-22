Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2021
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9zr2qUdEH5