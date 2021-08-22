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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2021
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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

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