Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde: Milli Eğitim pansiyonlarına 5872 yeni personel alınacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 22, 2021
Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."
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