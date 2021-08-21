Son dakika | Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem! Kandilli-AFAD son depremler
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.