21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem! Kandilli-AFAD son depremler

Son dakika | Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem! Kandilli-AFAD son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2021
ABONE OL
Son dakika | Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem! Kandilli-AFAD son depremler

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA