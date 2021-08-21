Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... Muğla'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 5.25 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından son depremler listesi internet üzerinden yoğun şekilde aranmaya başlandı. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 21 Ağustos son depremler listesi...
Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamsına göre, merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.21'de yerin 5.25 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı.
İlk gelen bilgilere göre, depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (21 AĞUSTOS 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.21 16:21:19 36.3482 27.0073 8.0 -.- 4.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 15:14:55 36.3698 27.1383 22.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 15:09:43 36.3172 27.1570 16.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 15:07:50 36.9687 28.5598 7.8 -.- 2.7 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.08.21 13:40:16 36.3870 27.0700 8.4 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 13:05:45 36.4132 27.0650 8.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 13:04:31 40.3278 27.0022 12.5 -.- 2.0 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.08.21 13:03:42 40.4820 29.1630 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.08.21 12:48:35 36.3492 27.1340 22.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 12:46:21 36.3705 27.1285 21.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 12:36:10 37.2165 27.9355 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.08.21 12:27:56 36.3398 27.0997 23.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 12:23:53 36.2955 27.0893 21.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 11:58:52 36.4448 33.6642 21.1 -.- 1.7 -.- KARGICAK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.08.21 11:57:51 36.3578 27.0900 22.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 11:54:34 37.2522 27.9412 0.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.08.21 11:31:16 36.4220 27.0660 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 11:27:37 36.2285 27.1258 22.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 11:19:52 37.2577 36.3495 18.2 -.- 1.8 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2021.08.21 11:17:16 36.4200 27.0995 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 11:02:46 40.7728 31.4917 0.0 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.08.21 10:45:03 38.9737 28.1317 11.8 -.- 1.8 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.08.21 10:44:12 36.3367 26.9898 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 10:35:35 36.3682 27.1295 14.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 10:29:14 36.2818 27.0328 12.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 10:13:37 36.3228 27.0733 19.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 10:03:19 36.3432 27.0410 25.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 10:00:59 36.3657 27.1243 13.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 09:38:46 36.3217 27.1097 8.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 09:38:13 36.3412 27.0913 10.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 09:26:29 36.3478 27.1413 19.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 09:23:05 37.0110 29.1063 4.3 -.- 2.2 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2021.08.21 09:04:40 36.4100 27.1655 11.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 09:01:04 36.3745 27.1650 17.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:56:26 38.9575 26.2882 15.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.21 08:55:49 36.3148 27.1373 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:48:02 36.4078 27.2427 16.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:35:33 36.3660 27.1512 9.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
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