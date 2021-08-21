Muğla’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER

Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamsına göre, merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.21'de yerin 5.25 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı.

İlk gelen bilgilere göre, depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (21 AĞUSTOS 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.08.21 16:21:19 36.3482 27.0073 8.0 -.- 4.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.21 15:14:55 36.3698 27.1383 22.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel