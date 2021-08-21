21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2021
ABONE OL
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü halatla çektiği ‘Iman’ isimli savaş gemisiyle birlikte Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 10.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' isimli askeri römorkörü ile beraberinde çektiği 'Iman' adlı savaş gemisi saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri römorkörü ile savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörüne boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA