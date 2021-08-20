Bakanlık duyurdu! e-Devlet uygulamasında yeni hizmet | Adli yardım başvurusu nasıl yapılıyor?

HEDEF HIZLI ÇÖZÜM

Oluşturulan standart başvuru formu ile başvurucunun maddi durumuna ilişkin bazı bilgi ve belgelere UYAP üzerinden adli mercilerin doğrudan erişim sağladığı hatırlatılarak, kendisinden sadece formda yöneltilen diğer sorulara doğru ve eksiksiz şekilde cevap vermesi isteniyor. Böylece Adli Yardım Başvuru Formu'nu kullanarak adli yardım talebinde bulunan vatandaşların, farklı bilgi ve belgeleri değişik kurumları dolaşarak toplama dönemi de son buluyor. Bu sayede kişilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Uygulama ile ayrıca adli yardım başvurularının yararlanma koşullarının değerlendirilmesinde benzer kriterlerin gözetilerek uygulama birliğinin sağlanması öngörülüyor.