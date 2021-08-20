Yanan orman alanları "yeşil" olacak: Tam 252 milyon fidan dikilecek

Yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğinin ardından bu tohumların çimlenmesinin bekleneceğinin altını çizen Pakdemirli, böylece söz konusu alanların da yeşillendirilmesinin sağlanacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

TEKRAR YEŞİL OLACAK

"Yanan orman alanlarında saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacağız. İlk yağmurların ardından fidan dikimlerine başlanacak. Bu dikimlerin de kasımın ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Bütün bu çalışmalar neticesinde yangın sonrası oluşan olumsuz görüntülerin, 3-5 yılda tamamen yeşil bir örtüye dönüşmesi sağlanacaktır. Daha önce Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri, Giresun ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu yerlerde olduğu gibi yanan orman alanlarını tekrar yeşile döndüreceğiz."

