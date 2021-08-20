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Son dakika: Başkan Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi’yi kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki Motegi'yi kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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