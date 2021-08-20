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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 20 Ağustos Cuma

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Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 20 Ağustos Cuma

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 19.918 yeni vaka tespit edilirken, 204 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden son 24 saatin tablosunu paylaştı. Tabloya göre 24 saatte 204 vatandaşımız hayatını kaybetti. 15.561 vatandaşımız hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Can kaybı sayısı 200’ün üzerinde! CAN KAYBI SAYISI 200'ÜN ÜZERİNDE!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 293 bin 252 testte 19 bin 918 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 204 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 73,52, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,5 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 636 bin 614, 2'nci dozda 34 milyon 791 bin 602 ve 3'üncü dozda 7 milyon 529 bin 404 olmak üzere toplam 88 milyon 59 bin 440 aşı uygulandı.

20 AĞUSTOS CUMA GÜNÜN TABLOSU

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'KAYIPLARIMIZ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" dedi.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ VAR

Günlük tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız.'' ifadelerini kullandı.

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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