Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 20 Ağustos Cuma

Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden son 24 saatin tablosunu paylaştı. Tabloya göre 24 saatte 204 vatandaşımız hayatını kaybetti. 15.561 vatandaşımız hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 293 bin 252 testte 19 bin 918 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 204 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 73,52, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,5 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 636 bin 614, 2'nci dozda 34 milyon 791 bin 602 ve 3'üncü dozda 7 milyon 529 bin 404 olmak üzere toplam 88 milyon 59 bin 440 aşı uygulandı.