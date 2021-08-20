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Türkiye Afganistan'da mahsur kalan 5 sağlık çalışanını kurtardı! Devletimiz bizi bırakmadı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Türkiye Afganistan’da mahsur kalan 5 sağlık çalışanını kurtardı! Devletimiz bizi bırakmadı

Sağlık turizmi için Afganistan'a giden 5 Türk sağlık çalışanı Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgede mahsur kaldı. durumu öğrenen Türkiye özel harekat ekiplerini harekete geçirdi. Türk vatandaşlarına kısa sürede ulaşan güvenlik güçleri sağlık çalışanlarını kurtardı. Aleyna Tıkı yaptığı açıklamada, "Devletimiz bizi burada bırakmadı" dedi.

Afganistan'a bir süre önce sağlık turizmi için giden 5 Türk sağlık çalışanı, mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarılarak tahliye için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından ülkeden tahliyeler devam ederken kent merkezinde mahsur kalanların güvenli bölgeye getirilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

Saç ekim kliniğinde çalışmak üzere 23 gün önce Afganistan'a gelen 2'si kadın 5 Türk sağlık çalışanı, Kabil'de çalıştıkları sağlık tesisinde mahsur kaldı. Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan sağlık çalışanları Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur kaldıkları kent merkezinden kurtarılarak tahliye edilmeleri için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

"DEVLETİMİZ BİZİ BURADA BIRAKMADI"

Sosyal medyada videolu paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunmanın ortak fikirleri olduğunu söyleyen sağlıkçılardan Aleyna Tıkı, yaşadıkları tahliye sürecini anlattı.

Çok korktuklarını dile getiren Tıkı, "Burada Türk askeri ve özel harekat polisleri bize destek oldu. Devletimiz bizi burada bırakmadı. Yayınladığımız videodan sonra hemen bizimle iletişime geçerek yardım elini uzattı. Bizi özel harekat polisleri kurtardı, onlara minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan video paylaşarak yardım istemek ortak fikrimizdi, böyle bir yola başvurduk." diye konuştu.

Yaşanan kargaşadan kendilerini Türk güvenlik güçlerinin çıkarttığını söyleyen Hatice İncekara da "Türk polisine, askerine minnettarım. İşleri gerçekten çok zor. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlerle çok iyi ilgilendiler. Buradaki kargaşadan bizleri çıkarttılar." dedi.

Sağlık çalışanlarının, ilk tahliye uçağı ile önce Pakistan'a daha sonrasında da Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.

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