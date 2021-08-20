Türk zırhlılarına büyük ilgi! 2. siparişler veriliyor

HIZIR II ve EREN 4x4 araçlarına yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Sümer, "Hızır II aracı bir önceki Hızır I aracımızın daha büyük versiyonu. 9 kişiden 14 kişiye artırılmış personel kapasitesi mevcuttur. Bu araç Kamuyu Aydınlatma Platformu'na verdiğimiz gibi Kenya'ya 118 tane ihracatı imzalanmış olan ataçtır. Katmerciler bugüne kadar 65 ülkeye ihracat yapmıştır, hem sivil hem de askeri araçlar olarak. HIZIR'ın daha önce birkaç ülkeye ihracatı yapıldı ve hala daha hazır kontratlar devam etmektedir" dedi.