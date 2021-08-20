İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK’ya dev operasyon! Onlarca gözaltı var

10 şüpheli şahıs ise, yakalama çalışması ise devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarında ,çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7,65 çaplı 7 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 44 adet fişek, 63 adet extacy hap, 15,62 gr afyon sakızı ele geçirilirken, adli işlem başladı.

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