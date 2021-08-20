Son dakika: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek!
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesiyle dünya liderlerinin Afganistan diplomasisi sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşeceği açıklandı.
Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği gelişmede iki ismin Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.
Göçmen sorununun konuşulacağı görüşmenin TSİ 19.30'da gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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