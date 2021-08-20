Son dakika: 28 Şubat davasının darbeci sanıklarından 3'ü daha tutuklandı
Son dakika haberine göre: 28 Şubat davasında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, emekli Tuğgeneral İdris Koralp de Bakırköy Adliyesi'ne teslim oldu. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.
Eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasıyla ilgili temyiz incelemesini yaptıktan sonra verdiği kararda, 28 Şubat'ta bir takım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın-yayın kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, yargı mensuplarının desteği alınarak, 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı belirtilerek, seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirilerek, istifaya zorlandığı vurgulanmıştı. Süreçte, tüm toplum üzerinde psikolojik harekat faaliyetleri uygulandığı kaydedilen kararda, bu çerçevede, tehdit, gerilim, korkutma, beyin yıkama, düşman algısı oluşturma ve benzeri yollarla toplumun baskı altında tutulduğu ve "laik-anti laik" şeklinde ayrıştırılmaya çalışıldığı belirtildi.
YARGITAY KARARIYLA CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ
Süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, hükümete karşı suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edilen Çevik Bir, Çetin Doğan ve Ahmet Çörekçi gibi 14 sanık, olay tarihinde yürürlükte olan ilgili madde gereğince "Türkiye Cumhuriyeti İcra Heyeti Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu. Dairenin 14 sanık hakkında verilen "müebbet hapis" cezalarını onamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Baş'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Kararın ardından emekli orgeneraller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker tutuklanarak ceza infaz kurumuma gönderildi. Dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol da yakalanarak adliyeye getirildi. 28 Şubat davasının 3 bin 833 sayfalık gerekçeli kararda, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.
REFAHYOL Hükümeti'nin istifa ettirilmesi ile faillerin eylemleri arasında illiyet bağı bulunduğu belirtilen kararda, 'faillerin fikir ve eylem birliği içinde ve bir organizasyon dahilinde atılı suçu işledikleri' vurgulanmıştı. Batı Çalışma Grubu'nun 54. Hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü kaydedilen kararda, dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Bir'in, '54. Hükümetin düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu' ve 'Suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı' bildirilmişti.
RÜTBELERİNİN ALINACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz Savcılığı'nın polise talimat göndermesinin ardından sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve er statüsüne düşürülmeleri için Genelkurmay Başkanlığı ve MSB'ye de yazı gönderildi.
İNFAZ SAVCILIĞI POLİSE TALİMAT GÖNDERDİ
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan kesinleştirme üzerine sanıklar hakkında verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilamı infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz savcılığı polise talimat gönderdi.
3 DARBECİ DAHA TUTUKLANDI
28 Şubat davasında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TESLİM OLDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.
Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.
Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.
Öte yandan emekli Tuğgeneral İdris Koralp de Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.
AHMET ÇÖREKÇİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hükümlü Ahmet Çörekçi (89), sağlık kontrolünün ardından getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, Kovid-19 salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle kapalı otoparkta polis aracında bekletildi. Ahmet Çörekçi'nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü. Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
İlhan Kılıç, Aydan Erol ve Kenan Deniz'in Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde, İdris Koralp'in Bakırköy Adliyesi'nde, Çetin Saner'in de Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.
12'Sİ YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.
Bu şekilde; emekli orgeneraller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli Orgeneral İlhan Kılıç, emekli Koramiral Aydan Erol, Tümamiral Kenan Deniz ve Korgeneral Çetin Saner yakalanmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?