CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Adalar’da çöp protestosu: Siz geldiniz diye topladılar

ADANIN TEMİZLİĞİ SADECE 4 KİŞİYE EMANET



Bir Adalar sakini sıkıntısını İmamoğlu'na şu sözlerle aktardı;

Çöp yığınlarıyla ilgili sıkıntımı görevliye söylediğimde "Biz dört kişiyiz" dedi. Ben size sadece soruyorum; bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir mi? Sizden bunu rica ediyorum, bu konuyla ilgilenin. Ben yetkililere mailimi de atacağım.