CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalar'da çöp protestosu: Siz geldiniz diye topladılar
GÜNDEM Sabah
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret ettiği Adalar'da çöp protestosuyla karşılaştı. Ada sakinleri toplanmayan çöpler nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterirken, Adalar'ın temizliğinden sadece 4 personelin sorumlu olmasını protesto etti. İşte İmamoğlu'nun o anları...
Çöp yığınları, hayvan katliamları ve toplu taşımadaki rezaletlerle son dönemlerde sık sık gündeme gelen CHP'li İBB yönetimi halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. Bunun son örneği CHP'nin yönetimindeki Adalar'da yaşandı. İlçeyi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ada sakinlerinin toplanmaya çöpler nedeniyle protestosuyla karşılaştı.
ADANIN TEMİZLİĞİ SADECE 4 KİŞİYE EMANET
Bir Adalar sakini sıkıntısını İmamoğlu'na şu sözlerle aktardı;
Çöp yığınlarıyla ilgili sıkıntımı görevliye söylediğimde "Biz dört kişiyiz" dedi. Ben size sadece soruyorum; bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir mi? Sizden bunu rica ediyorum, bu konuyla ilgilenin. Ben yetkililere mailimi de atacağım.
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