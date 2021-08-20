Afganistan’dan tahliye yapan dev askeri uçaktan skandal görüntüler! Eski Kraliyet Deniz komandosundan flaş sözler...

"BU UÇAK BOŞ"

Eski bir İngiliz askeri olan Paul 'Pen' Farthing, Twitter'da Norveç uçağı olduğuna inanılan uçağın içinin görüntüsünü paylaştı. Hamile eşinin dev askeri uçakla tahliye edildiğini gösteren bir görüntüyü paylaşırken "Kaisa eve gidiyor! Ancak bu uçak boş… Kabil havaalanının dışında bekleyen binlerce kişi içeri giremedikleri için ezilirken bu görüntü skandal. Ne yazık ki insanlar bu görev bittiğinde geride kalacak, çünkü biz bu işi doğru yapamıyoruz." ifadelerini kullandı. Farthing, ayrıca "Bu tahliye tam bir rezaletidir. Kesinlikle korkunç bazı sahneler izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.