Yerli askeri araç PUSAT’a büyük ilgi! 1976 yılından bugüne...

"YÜZDE 100 YERLİLİĞE SAHİP TÜRKİYE'DEKİ TEK ARAÇ PUSAT"

TÜMOSAN Alt Sistemler Tasarım Müdürü Emre YENER PUSAT ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Yüzde 100 yerliliğe sahip tek araç" olduğunu vurgulayarak, "PUSAT, yaklaşık 5 yıldır geliştirmeye devam ettiğimiz askeri araç ailesinin bir üyesi. Normalde araçlarımız 4x4, 6x6 ve 8x8 olarak bir ürün ailesini temsil ediyor. PUSAT ve PUSAT Hibrit aslında bu ailenin ilk ürünleri diyebiliriz. TÜMOSAN'ın tüm alt sistemlerinde kullanılan motor, transmisyon, transfer kutusu, süspansiyon yani tüm ürünlerimizi aslında biz PUSAT bünyesinde kullanıyoruz. Bu anlamda yüzde 100 yerliliğe sahip Türkiye'deki tek araç. Biz export lisans ile ilgili herhangi bir yasağa tabi değiliz. Bu yıl fuara ilk defa PUSAT Hibrit aracımızı da getirdik. Bu aracımızın özelliği 4 farklı moda sahip olması. Bu modlar aracımız sayesinde 30 kilometreye kadar sadece batarya kullanarak sessiz olarak operasyon bölgesine kadar gidebiliyor."