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Son dakika: Türk jetleri Sincar'ı vurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Son dakika: Türk jetleri Sincar’ı vurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonu sonrası, "Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonu sonrası, "Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklaması yapıldı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan resmi açıklama;

Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

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