Türkiye'den dünyaya insanlık dersi! Batı yardım çağrılarını değil köpeğini tercih etti
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardınan Kabil Havalimanı'nda yaşanan izdiham ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi dünyanın gözünü korkutmuştu.Ülkeler çalışanlarını ve vatandaşlarını kurtarmak için seferber olurken, kaçmak isteyen Afganların havalimanına girmesi ile tahliyeler sekteye uğradı. Güvenlik sağlanana kadar birçok ülke tahliye işlemini durdurdu. Bu sırada Afgan film yapımcısı ve yönetmen Karimi dünyaya seslenerek yardım istemişti. THY'ye ait tahliye uçağı ile Türkiye'ye getirilen 324 kişi arasında Karimi ve 11 kişinin daha olduğu ortaya çıktı. Karimi, Türkiye'ye şükranlarını sundu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15 Ağustos gecesi Taliban'ın eline geçmesiyle başlayan kaçış kaosu sürerken, Türkiye bir kez daha dünyaya tahliye dersi verdi. Güncel Afgan sinemasının önemli isimlerinden Sahraa Karimi, Türkiye'nin yardımıyla Afganistan'dan tahliye edildi.
Afgan film yapımcısı ve yönetmen Karimi de başta sinema sektörü olmak üzere tüm dünyaya seslenerek yardım istemişti. Türkiye'den önceki gün giden THY'ye ait tahliye uçağı ile Türkiye'ye gelen 324 yolcu arasında Karimi'nin de olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanarak ülkesindeki gelişmeleri dünyaya duyuran ve destek isteyen Karimi, paylaşımında Türkiye ve Ukrayna'nın, Kabil'den çıkmasına yardım ettiğini açıkladı ve Afganistan dışına çıktığını aktarırken kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti. Kendisiyle birlikte 11 kişinin kurtarıldığını belirten Karimi, güvende olduğunu duyurdu. Karimi, hafta sonu boyunca binlerce kişinin Taliban'dan kaçmaya çalışırken mahsur kaldığı Kabil Havaalanı ve bölgedeki görüntüleri paylaşarak dünyayı desteğe çağırmıştı.
ABD özel eğitimli köpeklerini uçaklarla tahliye etmişti
'DÜNYA NEDEN SESSİZ'
Karimi, "Size kırık bir kalple ve güzel insanlarımı, özellikle film yapımcılarını Taliban'dan korumak için bana katılabileceğinize dair derin bir umutla yazıyorum. Bu bir insani kriz ve dünya buna karşı sessiz... Ben ve diğer film yapımcıları hedef listelerinde" demişti.
Almanya'nın da Kabil'e gönderdiği kargo uçağına sadece 7 kişiyi alması büyük tepkiye neden olmuştu. Aynı uçakla 65 bin kutu biranın da Almanya'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı...
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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