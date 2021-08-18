Türkiye’den dünyaya insanlık dersi! Batı yardım çağrılarını değil köpeğini tercih etti

'DÜNYA NEDEN SESSİZ'

Karimi, "Size kırık bir kalple ve güzel insanlarımı, özellikle film yapımcılarını Taliban'dan korumak için bana katılabileceğinize dair derin bir umutla yazıyorum. Bu bir insani kriz ve dünya buna karşı sessiz... Ben ve diğer film yapımcıları hedef listelerinde" demişti.