Şehit Teğmen Mehmet Kıvık’ın son sözleri ortaya çıktı! ’Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara’

GELİRİ ŞEHİT KÜTÜPHANELERİNE

Şehit ailesine sevinç ve gururu bir arada yaşatan kitabın tüm gelirini şehit kütüphanelerine bağışlayacaklarını söyleyen Samed Poyraz, "Kitabı okuyanlar bir noktadan sonra ağlamaktan devam edemediklerini söylüyorlar. Kitapta şehidimizin hayatından kesitler yer alıyor. Şehidimizin son sözleri ve Mehmetçik'in neden sınır ötesi operasyon yaptığına dair çok yerinde tespitler var. Kitabın telif haklarını şehit ailesine, gelirini ise şehit kütüphanelerine bağışladık. Mehmet'in ebediyen hatırlanmasını sağlamak için bu kitabı yazdım. Kurgu bir roman yazmak yerine zor olanı seçtim ve gerçekleri anlattım. Bir idealin ve sevdanın peşinde koşan genç bir subayın son dört yılını yazdım. Kitabın geliri Mehmet Teğmen adına açılacak kütüphanelere ve diğer şehit kütüphanelerine bağışlandı. Kitap tüm erler ve durumu olmayan öğrenciler için dostları tarafından oluşturulan fonla ücretsiz temin edilebiliyor. Sanal kahramanlara ihtiyacı olmayan bu milletin gerçek bir kahramanı okuması için biz üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Dileğimiz eserin tüm raflarda yerini hızla alması" dedi.