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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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