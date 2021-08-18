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Son dakika: PKK'dan Afrin'de sivillere alçak saldırı

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Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Son dakika: PKK’dan Afrin’de sivillere alçak saldırı

Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Afrin’e füzeli saldırı AFRİN'E FÜZELİ SALDIRI

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