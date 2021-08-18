A Haber dünya medyasını nasıl atlattı? Gazetecilik başarısını kıskananlar yine aynı yönteme başvurdu

Dünya gözünü Afganistan'dan ayırmıyor. Taliban'ın hükümeti ele geçirmesiyle birlikte Kabil Havalimanı'nda oluşan kaos ve yaşanan ölümler görenleri bir hayli korkutmuştu.

A HABER BİR İLKE İMZA ATTI

Ülkede neler yaşandığı öğrenip izleyici ve okuyucularına aktarmaya çalışan dünya medyası, adeta haber yarışında. A Haber bir ilke imza atarak, Taliban sözcüsünü canlı yayına bağladı.

MİLYONLAR AFGANİSTAN'DA NELER YAŞANDIĞINI A HABER'DEKİ YAYINDA ÖĞRENDİ

Yayında gazeteci Banu El yaşanan kaosu ve ülkedeki son durumu direkt olarak konuğuna sordu. Türkiye'de milyonlar Afganistan'da neler yaşandığını ilk kez A Haber ekranlarındaki o canlı yayında öğrendi.



GAZETECİLİK BAŞARISINI GÖRMEK İSTEMEYENLER YİNE AYNI YÖNTEME BAŞVURDU

A Haber'in bu gazetecilik başarısını görmek istemeyen sözde muhalif medya ve sosyal medya aktörleri devreye girerek, yine ahlak dışına taşan ifadeler kullandı. Tarihi yayın Afganistan ve bundan sonraki sürecin nasıl olacağını gösterdiği halde, çok sayıda muhalif isim sosyal medyada "A Haber ne yapmaya çalışıyor? Taliban'a nasıl söz hakkı verirsiniz?" gibi trajikomik ifadeler kullandı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, önemli habere imza atan A Haber'in başarısına leke sürmeye çalışanların göremediklerini işte bu sözlerle gösterdi.

Bunca yılın terörist devletleri dururken Taliban'la görüşmek...

A HABER, TALİBAN'I YAYINA BAĞLAYARAK NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Bütün dünya Afganistan'a kilitlenmiş...

Küresel televizyonlar, gazeteler ülkede neler yaşandığını ve Afganları nelerin beklediğini takipçilerine aktarmaya çabalıyor...

Tam bu sırada, Kâbil düşerken, A Haber, Taliban'ın Sözcüsü Suhail Shaheen'i yayına bağlıyor. Sevgili arkadaşımız Banu El de Kâbil Havalimanı'ndan gelen dramatik görüntülere ve insanların kaygılarına dair soruları direkt muhatabına yöneltiyor.

Üstelik de sözcüyü yayınlarına alan CNN International gibi dünya devi medya kuruluşlarını atlatarak...

Ekipteki bütün meslektaşlarımı tebrik ederim..

Gelin görün ki A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini sanki bir ayıpmış, suçmuş gibi değerlendirenler var...

A Haber, Taliban'a nasıl söz hakkı verirmiş...

A Haber ne yapmaya çalışıyormuş...

Gazetecilik yapıyor olmasın?

Daha fenası bu sözlerin, Kandil'de yaptıkları röportajlarda, Taliban'ın seküler ve sakalsız versiyonu olan PKK'lı teröristlere sempatilerini gizlemeyen gazetecilerin ağzından çıkması.

Hadi mesleki rekabeti, kıskançlığı anlarım da... Tembelliğini ve vasatlığını takipçilerine ajitasyonla ve ideolojik soslarla yedirmeye çalışan gazetecilerin hâli sizce de çok acıklı değil mi?

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