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Afganistan’dan kaçanlar Taliban’ın zulmünü anlattı! 'Kızlarımızı kaçırıyor, karşı geleni öldürüyor'

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Afganistan’dan kaçanlar Taliban’ın zulmünü anlattı! ’Kızlarımızı kaçırıyor, karşı geleni öldürüyor’

Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin akabinde Türkiye’ye gelen aileler gördükleri zulmü anlattı.Pervin Azizi başından geçenleri ‘’ Taliban kapılara gelip kadınları 13-18 yaşındaki kızları alıp tecavüz ediyor. Gelmeyen kızları veya ailesini öldürüyor.’’ sözleriyle anlattı.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdi. Bu süre zarfında pek çok kişi Afganistan'dan kaçtı.

Yasal olmayan yollarla Türkiye'ye gelen Afganistanlılar başından geçenleri ve ülkede gördükleri zulmü anlattı.

''HER ŞEYİMİ BIRAKIP BURAYA KAÇTIM, ÇOK ZOR AMA MECBURDUM''

1.5 ayını Türkiye'ye gelmek için yolda geçiren Şerife Mustafavi, "İran üzerinden Van'dan Türkiye'ye giriş yaptım, 2 haftadır Türkiye'deyim. Türkiye'ye gelmem 1.5 ay sürdü. Eşim orada mühendisti burada tekstil atölyesinde çalışıyor. Taliban geldi, bizim evimizi aldı. Biz de kaçtık. Taliban'dan korktum. Her şeyimi bırakıp buraya kaçtım, çok zor ama mecburdum. Eğer rahat yaşayabilirsek Afganistan'da geri giderim. Taliban 17 yaşlarındaki kızları kaçırıp Pakistan'a götürüyor. Evli olmayan kızları gelip götürüyor. Taliban 'Biz cihad yapıyoruz kızlarınızı vereceksiniz' diyor. Kızı vermek istemezse aile, onları öldürüyor. Bir erkek sakalını keserse, sorgusuz sualsiz öldürüyor" dedi.

''TALİBAN KAPILARA GELİP 13-18 YAŞINDAKİ KIZLARI TECAVÜZ EDİYOR''

Pervin Azizi, "Biz kaçak geldik. 4 senedir burada yaşıyoruz. Türkiye'de hayat çok zor geçiyor, teyzem kocasını bırakıp geldi. Kadınlara çalışma izni yok. Kadınlara hak yok. Teyzem de kadın hakları için kaçtı. Taliban kapılara gelip kadınları 13-18 yaşındaki kızları alıp tecavüz ediyor.

''BİZİ TELEVİZYONDA BAŞÖRTÜSÜZ GÖRÜRSE BİZİ ÖLDÜRÜR''

Gelmeyen kızları veya ailesini öldürüyor. Biz şu an bu röportaj için başörtüsü taktık, eğer olur da deport edilirsek, Taliban bizi televizyonda başörtüsüz görürse bizi öldürür" şeklinde konuştu.

''YOLDA ÖLSEM DE TALİBAN'IN ELİNDE ÖLMEM''

2 sene önce Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki İhsan Ahmedi, "Benim ailem de Türkiye'ye geliyor. Ben onlara dedim ki 'Neden geliyorsunuz buraya girişler kapalı' onlar da bana dedi ki 'Yolda ölsem de Taliban'ın elinde ölmem'. Ben bu dövmeleri Türkiye'de yaptırdım. Şu an Afganistan'a gidersem kolumu keser. Bizim şehrimizde kızlarının kaçırılmasına izin vermeyen 5-6 aile öldürülmüştü" dedi.

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