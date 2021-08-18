Afganistan’dan kaçanlar Taliban’ın zulmünü anlattı! ’Kızlarımızı kaçırıyor, karşı geleni öldürüyor’

''HER ŞEYİMİ BIRAKIP BURAYA KAÇTIM, ÇOK ZOR AMA MECBURDUM''

1.5 ayını Türkiye'ye gelmek için yolda geçiren Şerife Mustafavi, "İran üzerinden Van'dan Türkiye'ye giriş yaptım, 2 haftadır Türkiye'deyim. Türkiye'ye gelmem 1.5 ay sürdü. Eşim orada mühendisti burada tekstil atölyesinde çalışıyor. Taliban geldi, bizim evimizi aldı. Biz de kaçtık. Taliban'dan korktum. Her şeyimi bırakıp buraya kaçtım, çok zor ama mecburdum. Eğer rahat yaşayabilirsek Afganistan'da geri giderim. Taliban 17 yaşlarındaki kızları kaçırıp Pakistan'a götürüyor. Evli olmayan kızları gelip götürüyor. Taliban 'Biz cihad yapıyoruz kızlarınızı vereceksiniz' diyor. Kızı vermek istemezse aile, onları öldürüyor. Bir erkek sakalını keserse, sorgusuz sualsiz öldürüyor" dedi.