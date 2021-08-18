Son dakika: MEB açıkladı: 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığından son dakika atama açıklaması geldi. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Kadro ve branşlar göz önüne alınarak yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih tarihleri öne çekildi. Peki, sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. Buna göre; öğretmen arramasına ilişkin tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 3 Eylül'de açıklanacak.
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde Değişiklik— MEB (@tcmeb) August 18, 2021
📌 Tercihler: 29 Ağustos-2 Eylül
📌Sonuçlar: 03 Eylül 2021'de ilan edilecek. pic.twitter.com/Maf7DxWVQw
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1.Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
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