Türkiye göç krizini yerinde çözecek! Türk askeri Afganistan'da ne yapacak? Ahmethan Dawlatyar'dan A Haber'de flaş açıklama
Ankasam Afganistan Uzmanı Ahmethan Dawlatyar, Türkiye'nin bölgede masa kurucu olarak görüldüğünü belirtti. A Haber'de Afganistan'daki son durumu değerlendiren Dawlatyar, "Afganistan'da istikrar sağlanmalı. Türkiye göç krizini yerini önlemek istiyor" dedi. Dawlatyar, "Türk askeri Afganistan'da ne yapacak?" sorusuna da cevap verdi.
Afganistan'daki hareketlilik Orta Doğu'da ikinci bir DEAŞ yaratır mı sorusunu akıllara getiriyor. Türkiye bunun olmaması için Afganistan'daki askerleriyle sorunu kaynağında kurutmak istiyor.
Ankasam Afganistan Uzmanı Ahmethan Dawlatyar, A Haber'e ülkedeki son durumu ve Türkiye'nin etkisini değerlendirdi.
Taliban'ın beklentilerini işaret eden Ahmethan Dawlatyar, "Türkiye bütün aktörleri bir araya getirebilen ve bu potansiyele sahip olan bir ülke. Türkiye'nin etkisinden ya da nüfuzundan yararlanması gerekiyor. " dedi.
"Taliban Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor." diyen Ankasam Afganistan Uzmanı Dawlatyar, "Taliban, Türkiye'yi NATO ülkesine olmasına rağmen masa kurucu olarak görüyor. Türkiye prestije sahip bir ülke. Taliban'a karşı savaşan aktörlerin güvensizliği devam ediyor. Uzlaşma veya masaya oturması 3. bir ülke ile olur. Arabuluculuk beklentileri beklenebilir." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE GÖÇ KRİZİNİ YERİNDE ÇÖZMEK İSTİYOR"
Ahmethan Dawlatyar yaptığı açıklamada, "Taliban Afganistan'da önemli aktörlerden biri ancak tek aktör değil. Diğer aktörlerle bir araya gelerek siyasi uzlaşı ile sorunların çözülmesi bekleniyor. Türkiye şunu biliyor. Eğer ülkede kalıcı istikrar ve güvenlik sağlanmazsa yeni göç dalgaları oluşacak. Bunlar da direk Türkiye'ye gelecek ve Türkiye için sorun olacak. Türkiye de bu yüzden göç sorununu yerinde çözmek istiyor." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
- AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- A101 Aldın Aldın indirimleri başladı! 19 Ağustos 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
- A101'de bu hafta: 19 Ağustos Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Güncel liste...
- MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı ne zaman, nerede, kimler arasında oldu? İşte Kerbela olayında yaşananlar
- Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
- ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...