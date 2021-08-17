Türkiye göç krizini yerinde çözecek! Türk askeri Afganistan’da ne yapacak? Ahmethan Dawlatyar’dan A Haber’de flaş açıklama

"TÜRKİYE GÖÇ KRİZİNİ YERİNDE ÇÖZMEK İSTİYOR"

Ahmethan Dawlatyar yaptığı açıklamada, "Taliban Afganistan'da önemli aktörlerden biri ancak tek aktör değil. Diğer aktörlerle bir araya gelerek siyasi uzlaşı ile sorunların çözülmesi bekleniyor. Türkiye şunu biliyor. Eğer ülkede kalıcı istikrar ve güvenlik sağlanmazsa yeni göç dalgaları oluşacak. Bunlar da direk Türkiye'ye gelecek ve Türkiye için sorun olacak. Türkiye de bu yüzden göç sorununu yerinde çözmek istiyor." şeklinde konuştu.