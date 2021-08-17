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Türkiye göç krizini yerinde çözecek! Türk askeri Afganistan'da ne yapacak? Ahmethan Dawlatyar'dan A Haber'de flaş açıklama

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Türkiye göç krizini yerinde çözecek! Türk askeri Afganistan’da ne yapacak? Ahmethan Dawlatyar’dan A Haber’de flaş açıklama

Ankasam Afganistan Uzmanı Ahmethan Dawlatyar, Türkiye'nin bölgede masa kurucu olarak görüldüğünü belirtti. A Haber'de Afganistan'daki son durumu değerlendiren Dawlatyar, "Afganistan'da istikrar sağlanmalı. Türkiye göç krizini yerini önlemek istiyor" dedi. Dawlatyar, "Türk askeri Afganistan'da ne yapacak?" sorusuna da cevap verdi.

Afganistan'daki hareketlilik Orta Doğu'da ikinci bir DEAŞ yaratır mı sorusunu akıllara getiriyor. Türkiye bunun olmaması için Afganistan'daki askerleriyle sorunu kaynağında kurutmak istiyor.

Ankasam Afganistan Uzmanı Ahmethan Dawlatyar, A Haber'e ülkedeki son durumu ve Türkiye'nin etkisini değerlendirdi.

Taliban'ın beklentilerini işaret eden Ahmethan Dawlatyar, "Türkiye bütün aktörleri bir araya getirebilen ve bu potansiyele sahip olan bir ülke. Türkiye'nin etkisinden ya da nüfuzundan yararlanması gerekiyor. " dedi.

"Taliban Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor." diyen Ankasam Afganistan Uzmanı Dawlatyar, "Taliban, Türkiye'yi NATO ülkesine olmasına rağmen masa kurucu olarak görüyor. Türkiye prestije sahip bir ülke. Taliban'a karşı savaşan aktörlerin güvensizliği devam ediyor. Uzlaşma veya masaya oturması 3. bir ülke ile olur. Arabuluculuk beklentileri beklenebilir." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE GÖÇ KRİZİNİ YERİNDE ÇÖZMEK İSTİYOR"

Ahmethan Dawlatyar yaptığı açıklamada, "Taliban Afganistan'da önemli aktörlerden biri ancak tek aktör değil. Diğer aktörlerle bir araya gelerek siyasi uzlaşı ile sorunların çözülmesi bekleniyor. Türkiye şunu biliyor. Eğer ülkede kalıcı istikrar ve güvenlik sağlanmazsa yeni göç dalgaları oluşacak. Bunlar da direk Türkiye'ye gelecek ve Türkiye için sorun olacak. Türkiye de bu yüzden göç sorununu yerinde çözmek istiyor." şeklinde konuştu.

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