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42 Türk vatandaşı Afganistan'dan Türkiye'ye getiriliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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42 Türk vatandaşı Afganistan’dan Türkiye’ye getiriliyor

Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 42 kişi, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.

Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

THY Afganistandaki Türkleri getirdi THY AFGANİSTAN'DAKİ TÜRKLERİ GETİRDİ

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