Eymir Gölü'nde müsilaj benzeri kirlilik: Simsiyah su fışkırıyor
Ankara'da Eymir Gölü'nde müsilaja benzetilen kirlilik vatandaşların tepkisini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplaması tepkilere neden oldu. Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var." ifadelerini kullandı.
Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik oluştu. Gölün kıyı bölgelerinde meydana gelen ve Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik, tepki çekti.
SUYUN YÜZEYİNİ YAĞ TABAKASI KAPLADI
Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı. Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü'nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplayan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
SİMSİYAH FIŞKIRIYOR
Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
- AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- A101 Aldın Aldın indirimleri başladı! 19 Ağustos 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
- A101'de bu hafta: 19 Ağustos Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Güncel liste...
- MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı ne zaman, nerede, kimler arasında oldu? İşte Kerbela olayında yaşananlar
- Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
- ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...