19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eymir Gölü'nde müsilaj benzeri kirlilik: Simsiyah su fışkırıyor

Eymir Gölü'nde müsilaj benzeri kirlilik: Simsiyah su fışkırıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
ABONE OL
Eymir Gölü’nde müsilaj benzeri kirlilik: Simsiyah su fışkırıyor

Ankara'da Eymir Gölü'nde müsilaja benzetilen kirlilik vatandaşların tepkisini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplaması tepkilere neden oldu. Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var." ifadelerini kullandı.

Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik oluştu. Gölün kıyı bölgelerinde meydana gelen ve Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik, tepki çekti.

SUYUN YÜZEYİNİ YAĞ TABAKASI KAPLADI

Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı. Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü'nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplayan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.

SİMSİYAH FIŞKIRIYOR

Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.

KİRLİLİK YENİ OLUŞTU

Bazı kişiler de kirliliğin daha fazla alana yayılmaması için temizlik çalışması başlatılması gerektiğini söyledi. Eymir Gölü'ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA