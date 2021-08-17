Bakan Hulusi Akar’dan son dakika Libya ve Azerbaycan görüşmeleri

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Akar, Türkiye'nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.



