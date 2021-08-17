Bakan Hulusi Akar'dan son dakika Libya ve Azerbaycan görüşmeleri
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Haddad ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile görüştü.
İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından; iki ülke arasındaki 500 yıllık kardeşliğe vurgu yapıldı.
Türkiye'nin Libya'da yabancı güç olmadığının ifade edildi ve Türkiye'nin 'Libya Libyalılarındır' anlayışı içinde Libyalıların yanında olmayı sürdüreceği belirtildi.
Bakan Akar ayrıca, Slovenya Savunma Bakanı Matej Tonin ile de bir araya geldi.
BAKAN AKAR, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI HASANOV İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, İstanbul'a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Akar, Türkiye'nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
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