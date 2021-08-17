Başkan Erdoğan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yu kabul etti
GÜNDEM ahaber.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Kabul sonrası Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Bio onuruna akşam yemeği verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabul sonrası Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Bio onuruna akşam yemeği verdi.
Kabulde Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.
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