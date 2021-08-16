Son dakika: THY Afganistan'daki Türkleri İstanbul'a getirdi! A Haber muhabiri tüm detayları aktardı!
Son dakika haberleri... Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesi üzerine sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.
TAHLİYE THY'DEN
Türkiye Afganistan'daki gelişmelerin ardından bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Büyükelçilik ile irtibata geçen Türkiye 324 yolcusunu THY uçağı ile Türkiye'ye getiriyor.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, "Normal şartlarda dün akşam gönderilen uçak sabah saatlerinde havalanacaktı. Yaşananlar nedeniyle uçuş saat 12 sularına kaldı. THY 324 yolcuyu tahliye ediyor. Yolculuğun 4 saat kadar sürmesi bekleniyor. Birkaç saat içerisinde THY yolcuları İstanbul Havalimanı'na getirecek. Taliban 20 yıl sonra Kabil'e girdi ve iktidarı devraldı. Birçok ülke de vatandaşlarını ve diplomatlarını tahliye ediyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye büyükelçilik ile irtibata geçti ve 324 yolcumuz tahliye ediliyor." şeklinde konuştu.
Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi. Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi . TC-JJM kuyruk tescilli THY'ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00'da Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35'de İstanbul'da olması bekleniyor
YOLCULARA 14 GÜN KARANTİNA
Kabil'de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul'da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak.
TALİBAN 20 YIL SONRA KABİL'DE
Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi. Kabil havaalanına ateş açıldığı haberi geliyor.
THY YOLA ÇIKTI
Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tüm seferlerini durduran THY, buradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı Afganistan'a gönderdi.
Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti.
Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
"UÇAĞIMIZ YOLDA"
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirtti.
Ekşi, "Seferimizin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Uçağımız yolda." ifadelerinin kullandı.
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