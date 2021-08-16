Son dakika: THY Afganistan’daki Türkleri İstanbul’a getirdi! A Haber muhabiri tüm detayları aktardı!

A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, "Normal şartlarda dün akşam gönderilen uçak sabah saatlerinde havalanacaktı. Yaşananlar nedeniyle uçuş saat 12 sularına kaldı. THY 324 yolcuyu tahliye ediyor. Yolculuğun 4 saat kadar sürmesi bekleniyor. Birkaç saat içerisinde THY yolcuları İstanbul Havalimanı'na getirecek. Taliban 20 yıl sonra Kabil'e girdi ve iktidarı devraldı. Birçok ülke de vatandaşlarını ve diplomatlarını tahliye ediyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye büyükelçilik ile irtibata geçti ve 324 yolcumuz tahliye ediliyor." şeklinde konuştu.