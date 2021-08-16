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Son dakika: MSB: Haftanin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2021
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Son dakika: MSB: Haftanin’de 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma BakanlığıIrak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" denildi.

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