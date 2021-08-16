Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Uyuşturucu şebekesi çökertildi | Tam 4,3 ton...

OPERASYON HOLLANDA'DA DEVAM ETTİ

Uyuşturucu imalinde kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek "uluslararası kontrollü teslimat" kararı alındı.

Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türkiye kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi.