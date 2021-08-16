16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dev geminin parçası İstanbul Boğazı'ndan 3 saatte geçti

Dev geminin parçası İstanbul Boğazı'ndan 3 saatte geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2021
ABONE OL
Dev geminin parçası İstanbul Boğazı’ndan 3 saatte geçti

Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti. Yolcu gemisinin parçası yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı.

Yolcu gemisi olarak inşa edilecek olan kruvaziyer gemisinin bölümü Romanya'da tamamlandı.

Dev parça sabah saat 07.00 sıralarından İtalyan bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekilerek Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Gemi parçasının boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma 2 römorkörü de eşlik etti.



Yolcu gemisinin parçası yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı.

Römorkör eşliğinde çekilen geminin bölümü İtalya'nın Porto Marghera Limanı'nda bulunan diğer parçaları ile birleştirilmesi götürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA