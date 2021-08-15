Türkiye'nin düzensiz göçe karşı mücadelesi hızla sürüyor: Sınır hatları güçlendirildi
Dünya genelinde göç etmek zorunda kalan milyonlarca kişi daha güvenli ülkelere doğru göç ediyor. Türkiye ise düzensiz göç ile mücadele kapsamında geniş çaplı adımlar atmaya devam ediyor. Bu kasamda sınır hatları güçlendirilirken, Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında son üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişini engellendiği tespit edildi. İşte düzensiz göçün önüne geçmek adına atılan adımlar...
2020 verilerine göre savaş, salgın ve kıtlık nedeniyle dünyada 70 milyon insan zorla yerinden ve yurdundan edildi. Göç etmek zorunda kalan milyonlar yeni bir hayat umudu ile daha güvenli ülkelerin yolunu tuttu. Dünyada en çok göç alan ülkeler arasında ise Türkiye yer alıyor.
2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'nda, Beşşar Esed'in kendi halkına karşı gerçekleştirdiği yoğun saldırılar ve terör örgütü DAEŞ'in Suriye ve Irak'taki ilerleyişi, Türkiye'nin Suriye ile olan 911 kilometrelik uzun sınırı ve Irak ile olan 378 kilometrelik sınırı nedeniyle göç dalgalarından çok yoğun şekilde etkilenmesine neden oldu.
Öte yandan ABD'nin askeri unsurlarını Afganistan'dan çekmeye başlaması ve Taliban'ın ülkede birçok bölgeyi ele geçirmeye başlaması, göç akışını hızlandırmaya başladı. İran'a kadar göç eden Afgan mülteciler, Türkiye'nin 534 kilometrelik İran sınırından ülkeye giriş yapmaya ve buradan da Batı'ya göç etmeye çalışıyorlar.
3 YILDA YAKLAŞIK 1 MİLYON 215 BİN 813 YABANCININ GİRİŞİ ENGELLENDİ
Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, 2021'de ise yılın yarısı geçmesine rağmen 267 bin 638. Üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi.
Türkiye'de 2018 yılında 268 bin, 2019 yılında 454 bin, 2020 yılında pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen 122 bin, 2021'de ise şimdiye kadar 77 bin 389 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasındaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında 50 bin 161 ve bu yıl 32 bin 727 oldu.
MÜLTECİ KARŞITLIĞI KÖRÜKLENİYOR
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin 2017 verilerine göre, Türkiye'deki suçların içerisinde Suriyelilerin karıştığı suçların oranı yüzde 1,98 olarak belirlendi.
2018'de açıklanan istatistikte ise bu oran yüzde 1,46'ya kadar düştü. İlgili suçların ise büyük bir kısmının Suriyeli sığınmacıların kendi aralarında gerçekleştiği ortaya çıktı.
Girişi engellenen ve yakalanan yüz binlerce göçmene rağmen bazı Afgan uyruklu göçmenlere ait görüntüler medya kuruluşları tarafından dolaşıma sokulduğu ve bu yolla Türkiye'ye çok yüksek sayıda Afgan uyruklu kişinin iltica ettiği algısı oluşturulmaya çalışılıyor.
Özellikle sosyal medya üzerinden servis edilen bazı görüntüler ile oluşturulan algı neticesinde mülteci karşıtlığı körüklenmeye çalışılmakta, sadece Afgan değil Suriyeli mülteciler üzerinden de ırkçılığa varan kampanyalar oluşturuluyor.
SINIR HATTINDA GÜVENLİK HAT SAFHADA
Ülkemizin toplam sınır uzunluğu 11 bin 433 kilometre. 2 bin 949 kilometre kara sınırımız ve 8 bin 484 kilometre deniz sınırımız var. Binlerce kilometrelik alan fiziki ve teknolojik sistemle korunuyor.
AB Projesi kapsamında, doğu sınırlarımızdaki gözetleme kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 82 zırhlı gözetleme aracı (Otokar, Cobra-2) tedariki 2017 yılında tamamlandı.
Batı sınırlarında kullanılmak üzere 57 zırhlı gözetleme aracı (Aselsan ve Katmerciler Hızır) 2020 yılında tedarik edilerek hudut birliklerimize teslim edildi.
Şanlıurfa sınır hattında kurulumu tamamlanan 40 kilometrelik aydınlatma ve kamera sisteminin enerji ihtiyacının güneşten elde edilmesi sayesinde enerji tüketim bedeli ödenmiyor.
GÖZETLEME SİSTEMİ GÖZ AÇTIRMIYOR
Türkiye'nin batı ve doğu sınırları teröristler ve insan kaçakçılarına karşı elektro-optik gözetleme sistemleriyle donatılıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre 284 adet termal kamera yakın zamanda hudut birliklerine teslim edilecek. En az 10 bin metreden olmak üzere insan algılayabilme, en az 4 bin metreden olmak üzere insan tanıyabilme özelliği bulunan elektro-optik; en az 16 bin metreden olmak üzere bir obje algılayabilme, en az 9 bin metreden olmak üzere bir obje tanıyabiliyor.
Ayrıca elektro-optikler 360 derece dönebilme 40 dereceye kadar aşağı-yukarı yönlü dönebilme özelliğine sahip.
1 EYLÜL ULUSAL KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIYOR
Ulusal koordinasyon ve ortak risk analiz merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar iller idaresi genel müdürlüğünce yürütülüyor.
Bu merkez sayesinde sınır güvenliğine ilişkin kurumlar arasında bilgi paylaşımını sağlanacak. Muhtemel yeni durumlar, riskler, tehditler ve tehditler doğrultusunda ortak risk analizleri yapılacak. Merkezde, ilgili kurumlardan görevlendirilen personel görev yapacak. Merkezin 1 Eylül itibariyle faaliyete geçmesi planlanıyor.
Ülkemizin Kara Sınır Uzunluğu: 2 bin 949 kilometre
GÜVENLİK DUVARI
Tamamlanan: 993,5 kilometre
Devam eden: 85.5 kilometre
Toplam: Bin 79 kilometre
AYDINLATMA
Tamamlanan: 913 kilometre
Toplam: 913 kilometre
KAMERA VE ALGILAYICI
Tamamlanan: 293 kilometre
Toplam: 293 kilometre
ELEKTROOPTİK KULE
Kule örümü tamamlanan 330 adet
Planlanan: 341 adet
TERMAL KAMERA
Devam eden: 284 adet
Planlanan: 284 adet
SURİYE SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nda 90 kilometre güvenlik duvarı, 286 kilometre aydınlatma ve 60 kilometre kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.
837 kilometre- Güvenlik duvarı ve devriye yolu (837 kilometre tamamlandı)
608 kilometre- Aydınlatma sistemi (608 kilometre tamamlandı)
60 kilometre- Kamera ve algılayıcı sistem (60 kilometre tamamlandı)
284 adet- Termal kamera (Tedarik süreci devam etmektedir)
İRAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
İran ve Türkiye arasında kara sınırının 560 kilometre olduğu ifade ediliyor. 2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nca 155.5 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu, 109 kilometre aydınlatma ve 79 kilometre kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.
Planlanan güvenlik duvarı ve devriye yolu 241 kilometre (155.5 kilometresi tamamlandı)
109 kilometre Aydınlatma sistemi tamamlandı
79 kilometre Kamera ve algılayıcı sistem tamamlandı
198 adet Elektrooptik kule örümü tamamlandı.
IRAK SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Türkiye ve Irak arasında kara sınırının 378 kilometre olduğu ifade ediliyor. Sınırda 33 kilometre sedde ve panel çit planlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından projelendirme çalışmaları devam ettiği bildirildi.
Türkiye-Suriye sınırının doğuda en son noktasından başlayarak Türkiye-Irak sınırını oluşturan Habur ve Hezil Çayları boyunca yaklaşık 33 kilometrelik kısımda taş tahkimatlı sedde ve yüksek güvenlikli panel çit yapılacağı öğrenildi.
ERMANİSTAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Türkiye ve Ermenistan arasında kara sınırının 328 kilometre olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığınca 140 kilometre aydınlatma ve kamera sistemi yapıldı. 52 adet elektoopitik kule örümü tamamlandı.
GÜRCİSTAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Türkiye ve Gürcistan arasında kara sınırının 276 kilometre olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nca 14 kilometre aydınlatma, kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.
BATI SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Türkiye ve Yunanistan arasında kara sınırının 203 kilometre olduğu, sınırda 48 adet elektroptik kule örümünün tamamlandığı ifade edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında kara sınırının 269 kilometre olduğu, planlanan 43 adet elektooptik kuleden 40'nın örümünün tamamlandığı öğrenildi.
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