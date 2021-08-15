Türkiye’nin düzensiz göçe karşı mücadelesi hızla sürüyor: Sınır hatları güçlendirildi

2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'nda, Beşşar Esed'in kendi halkına karşı gerçekleştirdiği yoğun saldırılar ve terör örgütü DAEŞ'in Suriye ve Irak'taki ilerleyişi, Türkiye'nin Suriye ile olan 911 kilometrelik uzun sınırı ve Irak ile olan 378 kilometrelik sınırı nedeniyle göç dalgalarından çok yoğun şekilde etkilenmesine neden oldu.

Öte yandan ABD'nin askeri unsurlarını Afganistan'dan çekmeye başlaması ve Taliban'ın ülkede birçok bölgeyi ele geçirmeye başlaması, göç akışını hızlandırmaya başladı. İran'a kadar göç eden Afgan mülteciler, Türkiye'nin 534 kilometrelik İran sınırından ülkeye giriş yapmaya ve buradan da Batı'ya göç etmeye çalışıyorlar.