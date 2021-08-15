Başkan Erdoğan Bozkurt'taki selde oğlu vefat eden baba Cemal Akın ile telefonla görüştü

Kastamonu'nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu.

İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve işyeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Harun Akın'dı.