Başkan Erdoğan Bozkurt'taki selde oğlu vefat eden baba Cemal Akın ile telefonla görüştü
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun taziyesi esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, acılı babaya başsağlığı diledi. Ayrıca sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Harun Akın'ın taziyesindeyiz. Rabbim, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. İşte haberin detayları ve görüşmeden fotoğraflar...
Kastamonu'nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu.
İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve işyeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Harun Akın'dı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Bu esnada baba Cemal Akın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ACISINI PAYLAŞTI
Bakan Soylu, babanın bu isteği üzerine Başkan Erdoğan'ı aradı ve görüşme sağlandı.
Başkan Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Harun Akın'ın taziyesindeyiz. Rabbim, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.
BAKAN SOYLU'DAN TALİMAT
Ayrıca acılı annenin de kimsesinin olmadığını ve polis olan oğlunun yanında olmasını istediğini söylemesi üzerine Bakan Soylu, talimat verdi.
Bakan Soylu'nun talimatı üzerine acılı ailenin polis olan oğullarının 1 ay geçici görevlendirme ile Bozkurt ilçesine gelmesine karar verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu ürünler yarı fiyatına satılıyor! A101'den %50'ye varan indirim kampanyası! Ağustos ayı boyunca...
- İŞKUR TYP alımları başladı mı? 2021 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman yapılacak?
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
- Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
- Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Cimilli İbo öldü mü? Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Cimilli İbo kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
- AÖL online sınav giriş: 2021 AÖL ek sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise ek sınav ne zaman bitecek? MEB takvimi