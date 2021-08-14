FETÖ’de ’elebaşı kim olacak?’ kavgası! Birbirlerini ihbar ediyorlar

İtirafçıların da sıklıkla bahsettiği gibi, FETÖ, Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerde manipülasyonlarını sürdürüyor.

Teröristbaşı Gülen'in tahtına oturmak isteyen Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, damadı Muhammet Bozkurt ve torunu Enis Özcan "isimsiz ihbarlar" ile yakalandı. Bunun üzerine Mustafa Özcan'ın sık sık kavga ettiği Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen de aynı şekilde güvenlik güçlerine gelen isimsiz bir ihbarla İzmir'de gözaltına alındı.