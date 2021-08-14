FETÖ'de 'elebaşı kim olacak?' kavgası! Birbirlerini ihbar ediyorlar
Son dakika haberine göre: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü bekleyen örgüt üyeleri kavgaya tutuştu. İktidar çekişmesi, beşe bölünen terör örgütünü derinden sarstı. Gülen'in tahtını isteyen üst düzey teröristler birbirlerini ihbar etmeye başladı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ağırlaştı. Terör örgütü karıştı. Oklarını birbirine çeviren örgüt üyeleri arasında, "terör örgütüne liderlik etme" kavgası başladı.
FETÖ kendi içinde de terör faaliyetleri uyguluyor. Örgüt lideri olmak isteyen üst düzey teröristler "isimsiz ihbarlar" ile birbirilerini yakalatıyor.
İtirafçıların da sıklıkla bahsettiği gibi, FETÖ, Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerde manipülasyonlarını sürdürüyor.
Teröristbaşı Gülen'in tahtına oturmak isteyen Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, damadı Muhammet Bozkurt ve torunu Enis Özcan "isimsiz ihbarlar" ile yakalandı. Bunun üzerine Mustafa Özcan'ın sık sık kavga ettiği Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen de aynı şekilde güvenlik güçlerine gelen isimsiz bir ihbarla İzmir'de gözaltına alındı.
Gülen'in yakınındaki "abi" lakaplı teröristler, ABD'li "neocon"larla birlikte çalışmayı istiyor.
Örgütte, "Yenilik" isteyen isimler ise başka aktörlere yönelmeyi hedefliyor. Çareyi de başa geçmek için üyeleri ihbar etmekte arıyor.
Örgütün içindeki iç savaşı, dışa vuran isim ise firari FETÖ'cü Emre Uslu oldu. FETÖ'yü "abilerin" sattığını söyleyen firari terörist "abiler kofik çıktı" dedi.
Terör örgütündeki iktidar kavgası artarak devam ederken, istihbarat birimleri isimsiz ihbarlarla birbirlerini ele veren teröristleri yakalamaya devam ediyor.
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