İletişim Başkanı Fahrettin Altun CİMER'e atılan yangınla mücadeleye destek mesajlarını yayınladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devletin yangınla mücadelesine destek vermek için CİMER'e yazılan mesajların bazılarını paylaştı. Başkan Erdoğan'ın yangınlarla mücadelede tüm kurumları seferber ettiğinden emin olan vatandaşlar ellerinden gelen desteği vermek için sıraya girdi. İşte İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı CİMER'e iletilen destek mesajları.
Antalya ve Muğla başta olmak üzere bazı bölgelerde devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin birçok vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) destek mesajları gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CİMER'e gönderilen destek mesajlarından bazılarını paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milletin, yangın söndürme çalışmalarında devletin ne denli gayretle çalıştığını iyi bildiğini belirterek, vatandaşların CİMER'e gönderdiği destek mesajlarını paylaştı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı. En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımlara göre, İstanbul'daki bir vatandaş, devletin afetlerde gerekli tedbir ve hizmetleri hızla uyguladığını belirterek, ormanların olduğu dağların tepelerine su dolu büyük tanklar yapılması tavsiyesinde bulundu.
Bartın'dan bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakan ve milletvekillerine, salgın ve doğal afetlerde halkın her zaman yanında oldukları için şükranlarını sundu.
Antalya'dan mesaj ileten ve küçük çocukları olduğu için yangın söndürme çalışmalarına gidememekten duyduğu üzüntüyü ifade eden bir başka vatandaş, "Üç küçük çocuğum olmasa koşa koşa yardıma gideceğim. Dışarıda kalanları evimde ağırlayabilirim, yemek yaparım, misafir ederim." cümlelerine yer verdi.
Eski bir yangın işçisi de mesajında, görev daveti olursa hiç düşünmeden gideceğini belirtti.
İzmir'de yaşayan bir başka kişi, ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin 15 dakikada müdahale ettiğini gördüğünü, hızlı müdahale, çaba ve gayretlerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.
Mesajında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yangınla mücadele eden devletin tüm kurumlarına teşekkür eden bir başka vatandaş, "Eğer yardım gerekliyse orada olmayı istiyorum. Sosyal medyada algı oluşturan, devlet, millet birliğine kastedenler sizlerin moralini bozmasın." ifadelerini kullandı.
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