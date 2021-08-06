Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan korona aşısı açıklaması! Bakan Koca’dan 2. doz aşı çağrısı

Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 156 bin 136 oldu. Nüfusa göre en çok aşı yapılan iller sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu. Ayrıca, İstanbul'da 13 milyon 743 bin 240 doz, Ankara'da 5 milyon 990 bin 659 doz, İzmir'de 4 milyon 991 bin 613 doz aşı uygulandı.