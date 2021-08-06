Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korona aşısı açıklaması! Bakan Koca'dan 2. doz aşı çağrısı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılanmasındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Toplam 75 milyon doz aşının yapıldığını belirten Bakan Koca, "Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı için önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 10.40 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 501 bin 916 birinci doz, 28 milyon 278 bin 616 ikinci doz, 5 milyon 375 bin 604 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 156 bin 136 oldu. Nüfusa göre en çok aşı yapılan iller sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu. Ayrıca, İstanbul'da 13 milyon 743 bin 240 doz, Ankara'da 5 milyon 990 bin 659 doz, İzmir'de 4 milyon 991 bin 613 doz aşı uygulandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması" ifadelerini kullandı.
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