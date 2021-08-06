Son dakika: Manisa'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre: Manisa'nın Soma ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
Yaralanan 37 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Manisa Valiliği, Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğunu, 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Manisa Valiliği, Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazayla ilgili bilgilendirme yaptı.
Açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6' sı Balıkesir'de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa'da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.
A Haber muhabiri Necat Kırbulut olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
İşte olay yerinden görüntüler...
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