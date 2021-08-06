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Son dakika: Manisa'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Son dakika: Manisa’da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre: Manisa'nın Soma ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

Yaralanan 37 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa Valiliği, Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğunu, 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Manisa Valiliği, Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazayla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6' sı Balıkesir'de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa'da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.

A Haber muhabiri Necat Kırbulut olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

İşte olay yerinden görüntüler...



Manisa’da katliam gibi kaza: 6 ölü MANİSA'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 6 ÖLÜ
A Haber olay yerinde A HABER OLAY YERİNDE

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