Son dakika: Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısı sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Koronvirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti. İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı 75 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.
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