CHP’li vekil Rafet Zeybek ve şoförü tarafından saldırıya uğrayan gazeteci suç duyurusunda bulundu

Deniz de hükümete yapılan haksızlığa karşı bölge halkının susmadığını ve CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'e karşı müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Vekilin bölgede uçağın olmadığını iddia ettiğini aktaran Deniz, "9 gündür bu bölgedeyiz. Pek çok muhabir arkadaşımızla doğru şekilde haberleri yansıtmaya çalışıyoruz ama röportaj esnasında 'Uçak yok' dediği andan itibaren biraz yukarıya baksa burada ne kadar uçağın döndüğünü görecek ama inkar ediyor. Hükümete yapılan haksızlığa karşı vatandaşlar susmadı. CHP Antalya Milletvekili bizi suçladı, şoförü üzerimize doğru yürüdü." diye konuştu.